Kondisi Kesehatan Fahmi Bo Menurun, Kaki Bengkak hingga Masalah Jantung
jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Pesinetron Fahmi Bo mengungkapkan kondisi kesehatannya mengalami penurunan yang signifikan.
Keadaannya yang semakin memburuk itu terjadi akibat munculnya berbagai masalah kesehatan.
Adapun di antaranya, kaki bengkak menyebabkan tidak bisa berjalan, hingga masalah jantung yang membuat sesak napas.
Setelah menjalani perawatan selama sembilan hari di rumah sakit, Fahmi Bo sempat merasa membaik.
Namun, sesak napas kembali menyerang setelah dirinya pulang ke rumah.
"Makin menurun, apa? Jantungnya. Kemarin diperiksa, dirawat, kan, sembilan hari. Itu sudah bagus, tetapi pas pulang, malah sesak lagi gitu," kata Fahmi Bo di Kebon Jeruk, Selasa (23/9).
Pemeriksaan medis menunjukkan adanya perlambatan fungsi pompa jantung.
Fahmi Bo menjelaskan masalah tersebut memperburuk kondisinya secara keseluruhan.
