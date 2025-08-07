Kondisi Kesehatan Nikita Mirzani Menurun, Kenapa?
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani kembali menjalani sidang atas dugaan pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (7/8).
Agenda persidangan hari ini adalah keterangan saksi dari jaksa penuntut umum (JPU).
Ada empat saksi yang dihadirkan dalam sidang hari ini, salah satunya adalah Dokter Samira.
Sebelum sidang dimulai, Nikita Mirzani sempat mengunkapkan kepada majelis hakim mengenai kondisi kesehatannya.
"Sejujurnya saya agak kurang sehat, Yang Mulia," ujar Nikita Mirzani.
Wanita 39 tahun itu menuturkan, putra bungsunya sempat sakit, hal tersebut turut mempengaruhi kondisinya.
"Karena dua minggu belakangan ini, tensi saya rendah dan kebetulan anak saya yang kecil semalam dirawat di rumah sakit," ucap Nikita Mirzani.
Meski kondisi tubuhnya kurang fit hari ini, tetapi pemain film Comic 8 tersebut mengaku tetap siap menjalani persidangan hari ini.
Aktris Nikita Mirzani kembali menjalani sidang atas dugaan pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (7/8).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kakak Vadel Badjideh Jadi Saksi, Enggak Tahu soal Dugaan Aborsi?
- 3 Berita Artis Terheboh: Perkembangan Kasus Nikira Mirzani, Lina Mariana Sengaja Mangkir?
- Kakak Hadir Sebagai Saksi Sidang, Vadel Badjideh: Jadi Kumpul Keluarga
- Polisi Ungkap Perkembangan Kasus yang Dilaporkan oleh Nikita Mirzani
- 3 Berita Artis Terheboh: DJ Panda Ditolak Erika Carlina, Potret DJ Bravy Disorot
- Jadwal dan Agenda Sidang Kasus Nikita Mirzani Selanjutnya