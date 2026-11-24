jpnn.com, JAKARTA - Kondisi Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong perlahan membaik seusai dirawat di rumah sakit setelah laga melawan PSM Makassar.

Manajer kelahiran 11 Oktober 1970 itu sudah kembali mendampingi skuad Macan Kemayoran saat menang dengan skor 7-0 melawan Sumsel United di Stadion Sultan Agung, Bantul, Selasa (24/11).

Shin menyebut kondisinya sempat memburuk seusai terkena influenza sehingga harus dirawat intensif di rumah sakit.

Ini menjadi kali kedua juru taktik asal Korea itu mendapatkan perawatan setelah sebelumnya di laga melawan Dewa United Banten (31/10) silam.

Shin menjelaskan kondisinya kini perlahan pulih kendati belum masih merasakan beberapa gejala influenza.

"Kondisi kesehatan saya memang sedang kurang baik. Saat ini, di Jakarta sedang banyak orang yang terkena influenza. Kemarin atau sehari sebelumnya, saya pergi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan karena terkena influenza," ujar Shin.

Shin berharap kondisinya bisa cepat pulih agar bisa melatih dengan nyaman lagi.

Wajar mantan pelatih Korea di Piala Dunia 2018 harus menggunakan masker untuk tidak menularkan influenza kepada para pemain dan ofisial.