Kondisi Kurang Sehat, Nikita Mirzani Ungkap Penyebabnya

Aktris Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani mengabarkan bahwa kondisi kesehatannya menurun sejak beberapa hari terakhir.

Hal tersebut disampaikannya saat menjalani sidang atas dugaan kasus pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (7/8).

"Sejujurnya saya agak kurang sehat, Yang Mulia," kata Nikita Mirzani.

Perempuan berusia 39 tahun itu menjelaskan anak bungsunya juga sempat sakit beberapa hari lalu.

Kondisi tersebut ternyata mempengaruhi pikiran dan kesehatan Nikita Mirzani.

"Karena dua minggu belakangan ini, tensi saya rendah dan kebetulan anak saya yang kecil semalam dirawat di rumah sakit," jelasnya.

Meski kurang fit, Nikita Mirzani menyatakan siap menjalani persidangan kali ini.

"Tetapi saya bisa menjalankan sidang hari ini, Yang Mulia," tambah Nikita Mirzani.

