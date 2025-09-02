Kondisi Masih Tidak Kondusif, Begini Nasib Festival Pestapora 2025

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Festival Pestapora 2025, Kiki Ucup memberikan pernyataan terkait pelaksanaan Pestapora 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada 5 - 7 September 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menjawab berbagai pertanyaan publik terkait kelanjutan festival musik tersebut.

Kiki Ucup menyadari banyak masyarakat yang merasakan keresahan, ketidaknyamanan, bahkan kehilangan rasa aman akibat situasi sosial politik yang kacau, baru-baru ini.

"Saat ini, kami sadar betul banyak di antara kita yang sedang merasakan keresahan, ketidaknyamanan, bahkan mungkin kehilangan rasa aman," kata Kiki Ucup melalui akun Pestapora, Selasa (2/9).

Kiki menjelaskan Pestapora masih dijadwalkan untuk tetap berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Namun, pihak penyelenggara terus mencermati kondisi yang berkembang di tengah masyarakat.

Dia juga menyatakan pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi terkait pelaksanaan acara.

Kiki pun berharap agar keadaan segera kondusif, aspirasi dapat tersampaikan tanpa adanya korban dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan tenang.