Kondisi Ole Romeny Menjelang Laga Final, John Herdman Menyampaikan Candaan

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Timnas Indonesia vs Tailan dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, hari ini Senin 5 Oktober 2026 pukul 20.00 WIB.

John Herdman mengatakan dirinya belum dapat memastikan apakah penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny bisa tampil atau tidak dalam laga final hari ini.

Pelatih Timnas Indonesia itu mengatakan hal tersebut setelah Ole berlatih terpisah saat skuad Garuda menjalani latihan terakhir menjelang final Indonesia vs Thailand, di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Minggu (4/10).

"Ole sedang menjalani pemeriksaan. Kami akan mengevaluasinya lagi besok (hari ini). Tidak ada jaminan dia tersedia untuk pertandingan," ungkap Herdman soal kondisi Ole pada sesi jumpa pers pra-pertandingan di SUGBK, Minggu.

"Jadi sekali lagi, semuanya akan berada di tangan tim medis kami yang telah melakukan pekerjaan luar biasa untuk memulihkan para pemain ini. Jadi, kami harus menunggu dan melihat," tambah dia.

Sebelum menjawab kondisi kebugaran Ole, Herdman sempat melempar candaan bahwa seorang pemain yang memborong empat assist di laga sebelumnya bisa "mendapatkan perlakukan khusus".

Adapun, sebelumnya, meski tak mencetak gol ke gawang Bangladesh, Ole tetap memberikan kontribusi nyata untuk tim setelah ia memborong empat assist dalam kemenangan 9-2 di laga tersebut.

"Ketika Anda mencatatkan empat assist dalam satu pertandingan, Anda mendapatkan perlakuan khusus, yaitu berlatih sendiri. Menurut saya, itu merupakan pencapaian yang cukup unik," kata Herdman.