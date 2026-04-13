Kondisi Pendopo Tulungagung setelah Bupati Gatut Sunu Kena OTT KPK

Kondisi Pendopo Tulungagung setelah Bupati Gatut Sunu Kena OTT KPK

Kondisi Pendopo Tulungagung setelah Bupati Gatut Sunu Kena OTT KPK
Sepasang muda mudi melihat suasana dalam dari sisis luar pintu gerbang Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso di Tulungagung, Jawa Timur, Minggu (12/4/2026). Destyan Sujarwoko

jpnn.com - Pintu gerbang pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang juga menjadi rumah dinas bupati masih tertutup rapat setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK, beberapa waktu lalu.

Pengamatan di lokasi, Minggu (12/4/2026), konon penutupan pintu gerbang utama dilakukan sejak Jumat (10/4) petang atau sesaat setelah penangkapan Bupati Gatut Sunu Wibowo.

Tak satupun pihak luar diperkenankan masuk, termasuk saat kegiatan car free day (CFD) yang biasanya selalu dibuka untuk memberi akses warga menikmati fasilitas umum serta suasana taman rusa atau kebun binatang mini yang berada di dalam Kompleks Pendopo.

Sejumlah warga mengaku kecewa karena tidak dapat mengakses area pendopo yang selama ini terbuka untuk umum, khususnya pada akhir pekan.

Salah seorang warga, Bagus, mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mengikuti CFD sekaligus mengunjungi kebun binatang mini di dalam area pendopo.

"Biasanya sudah dibuka pagi, tapi saat datang masih tertutup," ujarnya.

Pendopo tersebut selama ini menjadi salah satu ruang publik yang dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas rekreasi dan interaksi sosial.

Penutupan akses tanpa informasi resmi dinilai mengurangi kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas publik yang tersedia.

