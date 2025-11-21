Kondisi Perlahan Membaik, Fahmi Bo Curhat Begini
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Fahmi Bo menyampaikan curahan hati setelah kondisinya perlahan mulai membaik.
Dia mengaku sangat bersyukur kepada sang pencipta karena dirinya kini sudah bisa menjalani pemulihan di rumah.
"Alhamdulillah ya Allah," tulis Fahmi Bo melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.
Pemain film Kampung Zombie itu kemudian menyampaikan terima kasih kepada Raffi Ahmad.
Sebab, biaya pengobatan Fahmi Bo selama di rumah sakit dibantu oleh suami Nagita Slavina tersebut.
"Terima kasih Aa Raffi Ahmad," jelas Fahmi Bo.
Beberapa waktu lalu, Fahmi Bo juga mengungkapkan momen Raffi Ahmad pertama kali datang ke kontrakan yang dihuninya.
Menurutnya kala itu, Raffi Ahmad menyampaikan pesan agar dirinya tetap semangat untuk bisa sembuh kembali.
Aktor Fahmi Bo mengaku bersyukur akhirnya kondisinya perlahan mulai berangsur membaik.
