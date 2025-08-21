Kondisi PSBS Biak Tengah Terpuruk, Manajemen Malah Lepas M Tahir
jpnn.com - Manajemen PSBS Biak mengambil langkah berani melepas Muhammad Tahir dengan status pinjaman.
Pemain kelahiran 4 Januari 1994 itu sejatinya merupakan motor tim asal kota Karang Panas selama dua musim terakhir.
Pilar Utama Selama Dua Musim
Mantan penggawa Madura United itu bahkan menjadi aktor kesuksesan PSBS Biak promosi ke Liga 1 pada musim 2023/24.
Namun, PSBS telah merilis pernyataan bahwa M Tahir bakal dipinjamkan ke klub lain.
"Terima kasih Muhammad Tahir yang selama ini sudah memberikan yang terbaik untuk tim PSBS Biak, doa terbaik menuntun langkahmu," bunyi pengumuman PSBS.
Catatan Statistik dan Performa
Sepanjang membela PSBS, pemain asal Jayapura tersebut telah mencetak tujuh asis dan satu gol dalam 43 pertandingan.
Musim lalu, performa pemain bertinggi badan 170 cm itu sempat membuat Juan Esnaider kepincut.
Akan tetapi, setelah pergantian pelatih dari Esnaider ke Emral Abus serta Marcos Samso, peran Tahir mulai terpinggirkan.
Manajemen PSBS Biak mengambil langkah berani melepas Muhammad Tahir dengan status pinjaman, Rabu (20/8)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Trio Tim Terpuruk: PSBS Biak, Dewa United, dan Persita Tangerang Masih Nirpoin
- Permalukan PSBS Biak, Borneo FC Tempel Ketat Persija Jakarta
- Main di Sleman, Borneo FC Bungkam PSBS Biak 1-0, Ini Kemenangan Kedua
- Super League Sore Ini PSBS Biak Vs Borneo FC: Awas, Panas!
- Live Streaming PSBS Biak Vs Borneo FC, Lihat Klasemen
- PSBS Biak Bermarkas di Stadion Sidolig, Skuad Persib Bandung 'Terusir'