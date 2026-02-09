Kondisi Ravy yang Sempat Kolaps saat Semen Padang Vs Persita
jpnn.com - PADANG - Bek Semen Padang Ravy Tsouka kolaps saat timnya menjamu Persita Tangerang pada pekan ke-20 Super League di Stadion GOR Haji Agus Salim, Padang, Minggu (8/2) sore WIB.
Pemain kelahiran Prancis yang pernah membela Timnas Kongo itu tumbang tak lama setelah gol dramatis Semen Padang ke gawang Persita.
Ravy pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Konon pemain berusia 31 tahun itu sempat muntah sebelum mendapat penanganan awal.
Pemain bernomor punggung 2 di Semen Padang itu tampak sudah membaik saat dibesuk oleh manajemen tim.
Dalam perbincangan dengan salah satu penasihat Semen Padang FC Andre Rosiade, Ravy mengaku tidak makan siang sebelum pertandingan.
Andre berharap Ravy segera pulih dan tersedia saat Semen Padang bertandang ke kandang Arema FC. (ig/jpnn)
Ada pemain kolaps pada akhir laga Super League Semen Padang vs Persita di GHAS. Bagaimana kondisinya?
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persija Jakarta vs Arema FC: GBK Membisu, Mauricio Souza Akui Ada yang Keliru
- Jejak Emas Pendahulu, Sergio Castel Pasang Target Lebih Tinggi di Persib Bandung
- Posisi Persija di Klasemen setelah Kalah dari Arema, Tertinggal 6 Angka dari Persib
- Pemain Semen Padang Ravy Tsouka Kolaps Seusai Hadapi Persita
- Link Streaming Persija Jakarta Vs Arema FC, Dijamin Bakal Seru
- Semen Padang Vs Persita Berakhir Kontroversial dan Dramatis