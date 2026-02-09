Kondisi Ravy yang Sempat Kolaps saat Semen Padang Vs Persita

jpnn.com - PADANG - Bek Semen Padang Ravy Tsouka kolaps saat timnya menjamu Persita Tangerang pada pekan ke-20 Super League di Stadion GOR Haji Agus Salim, Padang, Minggu (8/2) sore WIB.

Pemain kelahiran Prancis yang pernah membela Timnas Kongo itu tumbang tak lama setelah gol dramatis Semen Padang ke gawang Persita.

Ravy pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Konon pemain berusia 31 tahun itu sempat muntah sebelum mendapat penanganan awal.

Baca Juga: Semen Padang Vs Persita Berakhir Kontroversial dan Dramatis

Pemain bernomor punggung 2 di Semen Padang itu tampak sudah membaik saat dibesuk oleh manajemen tim.

Dalam perbincangan dengan salah satu penasihat Semen Padang FC Andre Rosiade, Ravy mengaku tidak makan siang sebelum pertandingan.

Andre berharap Ravy segera pulih dan tersedia saat Semen Padang bertandang ke kandang Arema FC. (ig/jpnn)