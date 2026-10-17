Kondisi Terkini Beckham Putra Menjelang Laga Persib vs Persik Kediri
jpnn.com - JAKARTA – Jadwal pertandingan Persib vs Persik Kediri pada pekan kelima BRI Super League akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu 18 Oktober 2026 pukul 19.00 WIB.
Penyerang sayap Persib Bandung Beckham Putra Nugraha menegaskan dirinya siap diturunkan kontra Persik Kediri.
Dikutip dari laman resmi klub, Sabtu, Beckham terlihat mengikuti penuh sesi latihan di lapangan latihan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (16/10).
Pada sesi latihan terakhir tersebut, Beckham masih menambah menu latihan didampingi oleh pelatih fisik Persib Bandung Karlo Reinholz demi menjaga kebugarannya.
"Kemarin saat tim libur, saya juga tetap berlatih untuk meningkatkan kondisi. Sekarang sudah 100 persen pulih dan semoga saya dapat kepecayaan dari pelatih," jelas Beckham.
Sebelumnya pemain yang berasal dari Gedebage, Bandung, tersebut harus absen di tiga pertandingan Persib Bandung karena cedera di berbagai ajang.
Pemain bernomor punggung 7 tersebut harus absen ketika Persib Bandung menghadapi Port FC di ajang ASEAN Club Championship Shopee Cup, Dewa United di Super League, dan The Cong Viettel di AFC Champions League (ACL) Two.
Selanjutnya Beckham berharap dirinya sudah bugar ketika Persib Bandung untuk menghadapi Persik Kediri, terlebih dengan jarak pertandingan yang sehari lebih banyak dibanding dengan dua laga sebelumnya.
Berikut info mengenai kondisi terkini Beckham Putra Nugraha menjelang pertandingan Persib vs Persik Kediri.
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