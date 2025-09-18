menu
Kondisi Terkini Dapur MBG Turangga Bandung yang Disegel Warga

Dapur MBG di Turangga, Kota Bandung, yang sempat disegel warga kini sudah dibuka kembali. Foto: Dok. Polsek Lengkong

jpnn.com, BANDUNG - Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terletak di Jalan Kinanti, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, disegel warga karena aktivitasnya yang mengganggu.

Kapolsek Lengkong AKP Aldy Lazzuardy membenarkan jika dapur MBG itu sempat disegel. Namun menurutnya, saat ini segel tersebut sudah dibuka.

Segel dibuka setelah dilakukan mediasi antara warga dan yayasan pengelola dapur MBG itu.

“Sudah di mediasi antara warga dan pihak yayasan pengelola dapur,” kata Aldy, Kamis (18/9/2025).

Aldy juga memberikan sejumlah foto memperlihatkan segel yang sebelumnya terpasang di rumah itu, kini sudah dibuka.

“Kondisi terkini lokasi sudah di lepas untuk tulisan segelnya,” ucapnya.

Disinggung apakah dapur MBG itu akan dibuka lagi, Aldy menyebut pihak pengelola masih menunggu arahan Badan Gizi Nasional (BGN).

Dia pun memastikan, jika saat ini situasinya sudah aman terkendali dan tidak ada kericuhan.

Polisi memastikan dapur MBG di Turangga Bandung yang disegel warga sudah kembali dibuka. Mediasi warga dengan pengelola pun sudah dilakukan.

