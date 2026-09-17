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Kondisi Terkini Julio Cesar Setelah Sempat Pakai Penyangga Leher

Kondisi Terkini Julio Cesar Setelah Sempat Pakai Penyangga Leher
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Bek Persib Julio Cesar ditandu keluar lapangan setelah mengalami benturan dengan kiper FC Seoul. Foto: persib.co.id

jpnn.com, BANDUNG - Bek Persib Julio Cesar menyimpan cerita tersendiri saat mengalahkan FC Seoul di laga perdana Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 di Seoul World Cup.

Dia harus ditandu keluar lapangan setelah mengalami benturan dengan kiper FC Seoul Kang Hyeonmu, pada menit ke-51.

Insiden tersebut membuat pemain asal Brasil itu harus mendapat penanganan dari tim medis di tengah lapangan.

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Setelah menjalani pemeriksaan awal, Julio Cesar dinyatakan tidak dapat melanjutkan pertandingan.

Dia kemudian ditarik keluar pada menit ke-56 dan digantikan Ikhwan Ali Tanamal. Situasi tersebut sempat membuat Bobotoh khawatir.

Pascainsiden, Julio Cesar memberikan kabar mengenai kondisinya. Melalui pesanannya untuk Bobotoh, bek bernomor punggung 4 itu memastikan dirinya berada dalam kondisi baik.

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"Halo Bobotoh! Saya hanya ingin bilang bahwa semuanya baik-baik saja. Saya baik-baik saja dan siap untuk pertandingan berikutnya," kata Julio Cesar, Kamis (17/9/2026).

Kabar tersebut menjadi pelengkap malam istimewa bagi Julio Cesar.

Begini kondisi terkini Julio Cesar, bek Persib yang sempat mengalami insiden benturan dengan kiper FC Seoul.

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