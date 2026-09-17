Kondisi Terkini Julio Cesar Setelah Sempat Pakai Penyangga Leher

jpnn.com, BANDUNG - Bek Persib Julio Cesar menyimpan cerita tersendiri saat mengalahkan FC Seoul di laga perdana Grup E AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 di Seoul World Cup.

Dia harus ditandu keluar lapangan setelah mengalami benturan dengan kiper FC Seoul Kang Hyeonmu, pada menit ke-51.

Insiden tersebut membuat pemain asal Brasil itu harus mendapat penanganan dari tim medis di tengah lapangan.

Setelah menjalani pemeriksaan awal, Julio Cesar dinyatakan tidak dapat melanjutkan pertandingan.

Dia kemudian ditarik keluar pada menit ke-56 dan digantikan Ikhwan Ali Tanamal. Situasi tersebut sempat membuat Bobotoh khawatir.

Pascainsiden, Julio Cesar memberikan kabar mengenai kondisinya. Melalui pesanannya untuk Bobotoh, bek bernomor punggung 4 itu memastikan dirinya berada dalam kondisi baik.

"Halo Bobotoh! Saya hanya ingin bilang bahwa semuanya baik-baik saja. Saya baik-baik saja dan siap untuk pertandingan berikutnya," kata Julio Cesar, Kamis (17/9/2026).

Kabar tersebut menjadi pelengkap malam istimewa bagi Julio Cesar.