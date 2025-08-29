Kondisi Terkini Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat pada Jumat Pagi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota kepolisian berseragam antiteror masih melakukan penjagaan ketat di depan Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat, hingga Jumat pagi (29/8).

Dikutip dari ANTARA di lokasi sekira pukul 07.00 WIB, para anggota itu berjejer di sepanjang jalan meskipun sudah tidak terlibat kisruh dengan massa aksi.

Sementara itu, massa aksi yang menggeruduk Mako Brimob pada Kamis (28/8) malam terlihat masih berkerumun di dekat lampu merah Senen arah Atrium.

Sebagian besar dari mereka masih mengoleskan pasta gigi di bagian bawah mata.

Bau gas air mata juga masih menyengat di lokasi, dan asapnya masih terlihat mengepul di beberapa titik.

Lalu lintas kendaraan di lokasi tersebut nampak tersendat.

Akibat massa yang berkerumun itu, lalu lintas dari arah Salemba dialihkan ke Flyover Senen arah Gunung Sahari.

Lalu lintas yang tersendat itu membuat sejumlah pengendara putar balik dan memilih alternatif jalan lain.