Kondisi Terkini YTR Korban Kelakuan Taufik Hidayat, Meilani Mengucap Alhamdulillah
jpnn.com - BANDUNG - Perempuan inisial YTR (29), korban penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan kekasihnya, Taufik Hidayat (30), menjalani operasi pada bagian wajah di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung pada Selasa (14/7/2026).
Kabar tersebut disampaikan kakak ipar YTR, Meilani.
Dia mengatakan, tindakan operasi dilakukan untuk memulihkan kondisi kulit wajah korban yang mengalami kerusakan akibat penganiayaan.
"Tindakan operasi kecil di bagian wajah, untuk mengembalikan keelastisan kulit wajah," kata Meilani, Rabu (15/7).
Ia menjelaskan, kondisi kulit wajah YTR mengering dan mengeras sehingga memerlukan tindakan medis.
"Ini cuma buat ngembaliin dulu keelastisan kulit karena sudah keras," ujarnya.
Selain itu, kondisi luka di bagian kepala korban juga disebut terus menunjukkan perkembangan yang positif.
"Alhamdulillah, sudah makin baik," ucapnya.
Meilani menceritakan kondisi terkini YTR, perempuan korban penganiayaan dan penyekapan oleh kekasihnya, Taufik Hidayat.
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