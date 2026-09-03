KONE Indonesia Raih Sertifikasi Green Label Platinum

jpnn.com, JAKARTA - KONE, pemimpin global dalam industri elevator dan eskalator memperoleh Sertifikasi Green Label Platinum di Indonesia, peringkat tertinggi yang diberikan oleh Green Product Council Indonesia (GPCI).

Pengakuan ini menegaskan makin pentingnya peran solusi smart people flow dalam mendukung perjalanan Indonesia menuju pembangunan perkotaan yang lebih berkelanjutan.

Tingkat Platinum diberikan kepada produk yang memenuhi standar lebih tinggi dalam praktik ekonomi sirkular, termasuk penggunaan material daur ulang serta pengelolaan produk yang bertanggung jawab di akhir masa pakainya.

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Meskipun sertifikasi ini merupakan tonggak penting bagi KONE, pencapaian tersebut juga mencerminkan transformasi yang lebih luas yang sedang berlangsung di lingkungan bangunan Indonesia. Semakin banyak pengembang, pemilik gedung, dan investor yang mencari teknologi yang dapat mengurangi konsumsi energi, meminimalkan dampak lingkungan, dan mendukung tujuan keberlanjutan jangka panjang sepanjang siklus hidup bangunan.

"Urbanisasi yang pesat di Indonesia menghadirkan peluang untuk membentuk kembali cara kita merancang dan membangun kota-kota masa depan. Keberlanjutan kini tidak lagi hanya mencakup efisiensi operasional bangunan, tetapi juga mempertimbangkan seluruh siklus hidup bangunan, mulai dari desain dan konstruksi hingga penggunaan sehari-hari,” kata Managing Director Interim KONE Indonesia Adiq Akhmadi.

Sebagai perusahaan elevator dan eskalator pertama dan satu-satunya di Indonesia yang berhasil meraih sertifikasi ini, KONE bangga menetapkan standar tinggi dalam teknologi bangunan berkelanjutan.

"Yang lebih penting, sertifikasi ini menegaskan komitmen kami untuk mendukung pelanggan dalam merancang, memodernisasi, dan mengoperasikan bangunan yang lebih cerdas, lebih ramah lingkungan, dan lebih tangguh, sehingga dapat berkontribusi pada masa depan perkotaan Indonesia yang lebih berkelanjutan," kata dia.

Karena bangunan menyumbang porsi signifikan terhadap konsumsi energi dan emisi karbon global, keberlanjutan tidak lagi ditentukan hanya oleh material konstruksi atau desain arsitektur.