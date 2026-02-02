menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Koneksi Ajaib 2 Persija Bikin Arema FC Menang dari Persijap

Koneksi Ajaib 2 Persija Bikin Arema FC Menang dari Persijap

Koneksi Ajaib 2 Persija Bikin Arema FC Menang dari Persijap
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Hansamu Yama (tengah) menyumbang gol penentu kemenangan Arema FC atas Persijap Jepara. Foto: IG aremafcofficial

jpnn.com - MALANG - Dampak meminjam pemain langsung dirasakan Arema FC pada pekan ke-19 Super League.

Menjamu Persijap Jepara di Stadion Kanjuruhan, Senin (2/2) sore WIB, Arema FC menang 1-0 berkat koneksi ajaib dua pemain yang dipinjam dari Persija Jakarta.

Satu-satunya gol tersebut dicetak atas nama Hansamu Yama pada menit ke-36.

Baca Juga:

Namun, itu bisa dibilang tak sengaja. Hansamu terlihat tak sengaja membelokkan bola tendangan keras dari luar kotak penalti Rio Fahmi.

Baca Juga:

Dua nama tadi, Hansamu Yama dan Rio Fahmi belum sampai 2 x 24 jam bergabung di tim Arema.

Hansamu dan Rio langsung mendapat kepercayaan dari Pelatih Marcos Santos untuk berada di line up.

Arema FC menang tipis dari Persijap Jepara di Stadion Kanjuruhan. Apa yang terjadi?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI