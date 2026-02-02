Koneksi Ajaib 2 Persija Bikin Arema FC Menang dari Persijap

jpnn.com - MALANG - Dampak meminjam pemain langsung dirasakan Arema FC pada pekan ke-19 Super League.

Menjamu Persijap Jepara di Stadion Kanjuruhan, Senin (2/2) sore WIB, Arema FC menang 1-0 berkat koneksi ajaib dua pemain yang dipinjam dari Persija Jakarta.

Satu-satunya gol tersebut dicetak atas nama Hansamu Yama pada menit ke-36.

Namun, itu bisa dibilang tak sengaja. Hansamu terlihat tak sengaja membelokkan bola tendangan keras dari luar kotak penalti Rio Fahmi.

Dua nama tadi, Hansamu Yama dan Rio Fahmi belum sampai 2 x 24 jam bergabung di tim Arema.

Hansamu dan Rio langsung mendapat kepercayaan dari Pelatih Marcos Santos untuk berada di line up.