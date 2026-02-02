Koneksi Ajaib 2 Persija Bikin Arema FC Menang dari Persijap
Senin, 02 Februari 2026 – 17:49 WIB
jpnn.com - MALANG - Dampak meminjam pemain langsung dirasakan Arema FC pada pekan ke-19 Super League.
Menjamu Persijap Jepara di Stadion Kanjuruhan, Senin (2/2) sore WIB, Arema FC menang 1-0 berkat koneksi ajaib dua pemain yang dipinjam dari Persija Jakarta.
Satu-satunya gol tersebut dicetak atas nama Hansamu Yama pada menit ke-36.
Namun, itu bisa dibilang tak sengaja. Hansamu terlihat tak sengaja membelokkan bola tendangan keras dari luar kotak penalti Rio Fahmi.
Dua nama tadi, Hansamu Yama dan Rio Fahmi belum sampai 2 x 24 jam bergabung di tim Arema.
Hansamu dan Rio langsung mendapat kepercayaan dari Pelatih Marcos Santos untuk berada di line up.
Arema FC menang tipis dari Persijap Jepara di Stadion Kanjuruhan. Apa yang terjadi?
