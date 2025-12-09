menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Konektivitas Sumatra Terputus, Pakar Transportasi Dorong Optimalisasi Trayek Perintis

Konektivitas Sumatra Terputus, Pakar Transportasi Dorong Optimalisasi Trayek Perintis

Konektivitas Sumatra Terputus, Pakar Transportasi Dorong Optimalisasi Trayek Perintis
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Foto udara Suasana bencana banjir dan tanah longsor di Kelurahan Huta Nabolon, Kecamatan Tukka,Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Minggu (7/12/2025). Bencana banjir dan tanah longsor di wilayah tersebut menyebabkan terputusnya akses keluar masuk warga di empat desa, sehingga warga kesulitan mendapatkan bantuan terutama beras, air bersih dan obat-obatan, serta berpotensi longsor susulan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

jpnn.com, JAKARTA - Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mendesak pemerintah pusat segera mengintervensi penanganan dampak bencana di Sumatra melalui sektor transportasi.

Djoko menyoroti kerusakan infrastruktur fisik akibat bencana Sumatera-Aceh yang tergolong masif.

Lebih dari 157.000 rumah warga rusak, dan lebih dari 1.200 fasilitas umum hancur, mencakup 199 fasilitas kesehatan, 234 fasilitas pendidikan, 425 tempat ibadah, serta 234 gedung perkantoran.

Baca Juga:

Sektor konektivitas pun lumpuh dengan rusaknya 497 bentang jembatan.

Selain kerusakan infrastruktur tetap, kerugian besar juga terjadi pada aset bergerak, di mana ratusan hingga ribuan kendaraan bermotor hilang tersapu banjir.

Hilangnya kendaraan ini, khususnya angkutan umum, menjadi pukulan telak karena memiliki fungsi vital untuk mobilitas harian, distribusi hasil bumi, serta pemenuhan kebutuhan dasar yang mendesak.

Baca Juga:

Terkait solusi mobilitas, Djoko menyoroti keberadaan basis jaringan transportasi perintis yang sudah mapan.

Hal ini mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 5958 Tahun 2024 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2025.

Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata mendesak pemerintah pusat segera mengintervensi penanganan dampak bencana melalui sektor transportasi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI