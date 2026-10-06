Konfederasi ASPEK Nilai RUU Ketenagakerjaan Masih Sisakan Paradigma Upah Murah
jpnn.com, JAKARTA - Konfederasi ASPEK Indonesia menilai sejumlah isu krusial dan fundamental seperti masalah upah murah, belum memperoleh jawaban yang memadai di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.
"Sampai tahap akhir masih terdapat persoalan mendasar yang belum terjawab," kata Sekretaris Jenderal Konfederasi ASPEK Indonesia Tri Asmoko Aripan kepada awak media dikutip Senin (5/10).
Tri Asmoko mengatakan persoalan hubungan karya dan upah bukan sekadar isu teknis pengaturan, melainkan menyangkut ruh, arah dan paradigma politik ketenagakerjaan Indonesia.
Menurutnya, RUU dikhawatirkan menyisakan pola politik upah murah, ketidakpastian kerja, dan hubungan kerja yang berpotensi eksploitatif andai tak diperbaiki.
"Wajar apabila buruh kecewa dan memilih menyampaikan sikap secara terbuka di DPR," katanya.
Konfederasi ASPEK Indonesia merasa upah minimum harus berangkat dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai keperluan riil pekerja dan keluarga dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi serta inflasi.
Konfederasi ASPEK Indonesia menilai penetapan upah tidak semestinya dikunci oleh formula indeks atau koefisien tertentu.
"Karena itu, KHL harus menjadi basis penetapan upah, kemudian diperhitungkan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Tri.
Konfederasi ASPEK Indonesia menilai masalah upah murah tak tuntas dibahas di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.
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