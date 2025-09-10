menu
Konflik Antara BYD dengan GWM Makin Panas
SUV Tiongkok GWM Tank. Foto: GWM

jpnn.com - Konflik produsen otomotif asal Tiongkok, antara BYD dengan Great Wall Motor (GWM) terus berlanjut dan makin panas.

Kekinian, BYD melayangkan gugatan terhadap CEO GWM Tank, Chang Yao, atas atas perselisihan mengenai tanggung jawab pelanggaran online, dengan nomor kasus (2025) Jing 0491 Minchu 7591.

Sina Finance pada Senin (8/9) melaporkan bahwa gugatan tersebut diterbitkan oleh pihak pengadilan setempat atau Jaringan Pengumuman Pengadilan Rakyat yang memang bebas untuk diakses siapa saja.

Pemberitahuan pengadilan mengungkapkan bahwa Chang tidak dapat dihubungi sejak Juli dan aktivitas media sosialnya telah dibekukan sejak 24 Juni.

Lantaran ketidakhadirannya, Pengadilan Beijing telah memulai proses persidangan melalui pengumuman publik.

Pengumuman tersebut menyatakan bahwa setelah 30 hari sejak tanggal pengumuman, salinan dakwaan, surat panggilan pengadilan akan dianggap telah dilayangkan kepada Chang Yao.

Batas waktu pengajuan balasan adalah 15 hari sejak berakhirnya masa berlaku surat panggilan.

Sidang jarak jauh akan digelar di Ruang Sidang 42 Pengadilan Internet Beijing pukul 14.30 pada hari ketiga setelah berakhirnya masa berlaku balasan (ditunda jika jatuh pada hari libur resmi).

