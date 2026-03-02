Konflik AS-Israel dengan Iran Picu Tekanan Global, Bagaimana Peran Indonesia?

jpnn.com, JAKARTA - Eskalasi militer antara AS-Israel dengan Iran dinilai berpotensi mengubah lanskap keamanan kawasan Timur Tengah secara drastis.

Konflik terbuka antarnegara itu dikhawatirkan meluas menjadi perang regional dengan dampak kemanusiaan dan ekonomi global yang serius.

Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Dr. Darmansjah Djumala mengatakan konfrontasi tersebut menandai babak baru setelah bertahun-tahun terlibat dalam perang bayangan melalui operasi intelijen, serangan siber, dan konflik proksi.

“Jika eskalasi tidak segera dikendalikan, konflik ini berpotensi menjelma menjadi perang regional di Timur Tengah,” ujar Djumala dalam keterangan tertulis, pada Senin (2/3).

Menurut dia, jaringan sekutu dan kelompok proksi Iran di sejumlah negara, mulai dari Palestina/Gaza, Lebanon, Irak, Suriah, Yaman hingga Bahrain berpotensi membuka front baru.

Kondisi itu dapat menyeret sekutu Amerika Serikat di kawasan ke dalam pusaran konflik yang lebih luas.

Eks Dubes RI untuk Austria dan PBB di Wina itu menuturkan jalur energi strategis, keselamatan pelayaran internasional, serta stabilitas ekonomi global akan menghadapi ancaman serius apabila perang meluas.

“Eskalasi ini juga berisiko memperburuk krisis kemanusiaan dan memperpanjang ketidakstabilan politik di kawasan yang sejak lama dilanda konflik,” kata dia.