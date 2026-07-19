Konflik dengan Iran Kian Memanas, AS Kerahkan Jet Tempur F-35 ke Timur Tengah

jpnn.com - WASHINGTON - Konflik Amerika Serikat dan Iran terus memanas.

AS mengerahkan jet tempur generasi kelima F-35 serta tempur F-16, dari Eropa ke Timur Tengah di tengah eskalasi konflik dengan Iran.

Hal itu sebagaimana dilaporkan Wall Street Journal.

Menurut surat kabar itu, pesawat tempur F-16 dikirim dari Pangkalan Udara Spangdahlem di Jerman.

Sementara itu, pesawat tempur F-35 dipindahkan dari Pangkalan Udara Lakenheath di Inggris. Menurut publikasi tersebut, pesawat tanker juga dikerahkan ke wilayah itu.

\Pada malam sebelum 18 Juni, Iran dan AS meneken sebuah memorandum yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang dimulai pada 28 Februari.

Namun, sejak 8 Juli, militer AS telah melakukan beberapa serangan terhadap Iran.

Komando Pusat AS (CENTCOM) mengeklaim bahwa serangan tersebut sebagai balasan atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz.