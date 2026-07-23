Konflik dengan Iran Kian Panas, AS Tingkatkan Kekuatan Militer di Timur Tengah
jpnn.com - WASHINGTON - Eskalasi konflik Amerika Serikat dan Iran kian memanas.
AS meningkatkan kehadiran militernya di Timur Tengah.
Hal itu guna memberikan Presiden AS Donald Trump lebih banyak opsi untuk memperluas kampanye militer terhadap Iran.
Demikian dilaporkan The Wall Street Journal (WSJ) pada Rabu (22/7) dengan mengutip sejumlah sumber.
Menurut laporan WSJ sebelumnya, AS mengerahkan kembali pesawat tempur siluman F-35 generasi kelima dan F-16 dari Eropa ke Timur Tengah.
Dalam sepekan terakhir, AS juga dilaporkan mengerahkan pasukan operasi khusus serta skuadron tambahan pesawat tempur ke kawasan itu.
Adapun pesawat pengebom B-1 yang ditempatkan di Inggris, disebut telah berada dalam status siap tempur untuk kemungkinan operasi militer berskala besar.
Lebih dari 150 dokter telah dikirim ke fasilitas medis militer di Landstuhl, Jerman, yang selama ini menjadi pusat perawatan bagi prajurit AS yang terluka dalam operasi militer di Timur Tengah.
Eskalasi konflik AS dan Iran kian memanas. AS memperkuat kehadiran militernya di Timur Tengah, beri opsi Donald Trump memperluas kampanye militer terhadap Iran.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Abaikan Keselamatan Pelayaran Global, Iran Kembali Tebar Ranjau di Selat Hormuz
- VNL 2026: Jepang Tumbang, Brasil Vs Italia di Semifinal
- Iran Siapkan Skenario Hadapi Invasi Darat AS
- Balas Serangan AS, IRGC Serang 2 Pangkalan di Yordania
- Jateng Jajaki Kerja Sama dengan Iran, Gubernur Luthfi Bidik Transfer Teknologi dan Investasi
- Tak Semua Tentang Juara, Piala Dunia 2026 Menyimpan Banyak Cerita Tak Terduga