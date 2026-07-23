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Konflik dengan Iran Kian Panas, AS Tingkatkan Kekuatan Militer di Timur Tengah

Konflik dengan Iran Kian Panas, AS Tingkatkan Kekuatan Militer di Timur Tengah
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Ilustrasi - Sejumlah tentara Amerika Serikat terlihat di dekat kendaraan militer. (ANTARA/Anadolu/as/am.)

jpnn.com - WASHINGTON - Eskalasi konflik Amerika Serikat dan Iran kian memanas.

AS meningkatkan kehadiran militernya di Timur Tengah.

Hal itu guna memberikan Presiden AS Donald Trump lebih banyak opsi untuk memperluas kampanye militer terhadap Iran.

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Demikian dilaporkan The Wall Street Journal (WSJ) pada Rabu (22/7) dengan mengutip sejumlah sumber.

Menurut laporan WSJ sebelumnya, AS mengerahkan kembali pesawat tempur siluman F-35 generasi kelima dan F-16 dari Eropa ke Timur Tengah.

Dalam sepekan terakhir, AS juga dilaporkan mengerahkan pasukan operasi khusus serta skuadron tambahan pesawat tempur ke kawasan itu.

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Adapun pesawat pengebom B-1 yang ditempatkan di Inggris, disebut telah berada dalam status siap tempur untuk kemungkinan operasi militer berskala besar.

Lebih dari 150 dokter telah dikirim ke fasilitas medis militer di Landstuhl, Jerman, yang selama ini menjadi pusat perawatan bagi prajurit AS yang terluka dalam operasi militer di Timur Tengah.

Eskalasi konflik AS dan Iran kian memanas. AS memperkuat kehadiran militernya di Timur Tengah, beri opsi Donald Trump memperluas kampanye militer terhadap Iran.

Sumber ANTARA
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