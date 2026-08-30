Konflik Gajah dengan Manusia PLG Sebanga, 1 Warga Meninggal dan Satu Orang Terluka

jpnn.com - Konflik antara manusia dan gajah sumatera kembali terjadi di kawasan Suaka Margasatwa Pusat Latihan Gajah (PLG) Sebanga, Bengkalis.

Kejadian tersebut mengakibatkan satu warga meninggal dunia dan seorang lainnya yang terlibat kontak dengan gajah mengalami terluka.

Kabid Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Ujang Holisudin mengatakan korban tewas diketahui bernama Darwin Sondang Napitu (47).

Darwin disebut meninggal setelah mengalami kelelahan saat berjaga dan berupaya menghalau kawanan gajah liar.

"Korban meninggal dunia bukan karena gajah, akan tetapi karena faktor kelelahan. Informasi yang kami dapat, almarhum berjaga dan mengusir gajah," ujar Ujang Minggu (30/8).

Sementara itu, seorang warga lainnya, Mikhael Daniel Simarmata (18), mengalami luka akibat kontak langsung dengan gajah saat melakukan upaya pengusiran.

Mikhael mengalami luka robek di bagian pinggang dan paha setelah ditendang gajah liar.

Saat ini, korban telah mendapat perawatan medis di rumah sakit.