Konflik Global Memanas, Panglima TNI: Kostrad Harus Selalu Siap Bertempur

jpnn.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meminta jajaran Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad) mempersiapkan diri menghadapi konflik global yang kian memanas.

Jenderal Agus mengatakan segala persiapan harus dilakukan demi melindungi negara dari dampak konflik internasional yang eskalasinya semakin meningkat.

"Saat ini kita dihadapkan pada dinamika global yang diwarnai dengan rivalitas kekuatan besar, konflik global dan regional yang terus meningkat serta ancaman perang hibrida," kata Agus.

Hal itu disampaikan Jenderal Agus saat memberikan amanat dalam upacara perayaan HUT Ke-65 Kostrad yang digelar di Lapangan Markas Divisi I Kostrad, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Jumat (6/3/2026).

Panglima TNI mengatakan karakteristik peperangan sudah mulai berkembang dari yang semula hanya mengandalkan serangan fisik kini mengarah ke penggunaan perang media dan serangan siber.

Menurutnya, serangan secara konvensional dan modern ini harus diantisipasi karena berpotensi mengancam keamanan negara.

"Menghadapi ancaman multidimensi ini, saya perintahkan bahwa Kostrad harus selalu siap bertempur dan menang dalam setiap spektrum peperangan," kata Agus.

Jenderal Agus Subiyanto menilai Kostrad merupakan pasukan pemukul yang memiliki peran krusial dalam mempertahankan wilayah Indonesia.