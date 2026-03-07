Konflik Global Memanas, Panglima TNI: Kostrad Harus Selalu Siap Bertempur
jpnn.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meminta jajaran Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad) mempersiapkan diri menghadapi konflik global yang kian memanas.
Jenderal Agus mengatakan segala persiapan harus dilakukan demi melindungi negara dari dampak konflik internasional yang eskalasinya semakin meningkat.
"Saat ini kita dihadapkan pada dinamika global yang diwarnai dengan rivalitas kekuatan besar, konflik global dan regional yang terus meningkat serta ancaman perang hibrida," kata Agus.
Hal itu disampaikan Jenderal Agus saat memberikan amanat dalam upacara perayaan HUT Ke-65 Kostrad yang digelar di Lapangan Markas Divisi I Kostrad, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Jumat (6/3/2026).
Panglima TNI mengatakan karakteristik peperangan sudah mulai berkembang dari yang semula hanya mengandalkan serangan fisik kini mengarah ke penggunaan perang media dan serangan siber.
Menurutnya, serangan secara konvensional dan modern ini harus diantisipasi karena berpotensi mengancam keamanan negara.
"Menghadapi ancaman multidimensi ini, saya perintahkan bahwa Kostrad harus selalu siap bertempur dan menang dalam setiap spektrum peperangan," kata Agus.
Jenderal Agus Subiyanto menilai Kostrad merupakan pasukan pemukul yang memiliki peran krusial dalam mempertahankan wilayah Indonesia.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meminta jajaran Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad) mempersiapkan diri menghadapi konflik global yang kian memanas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Politikus PDIP Tegaskan Prabowo Harus Minta Izin DPR sebelum Kirim TNI ke Gaza
- Akademisi Ini Mengkritisi Pelibatan TNI Menanggulangi Terorisme, Ingatkan Pidato Bung Karno
- Tim Patroli Gabungan Koops TNI Papua Pukul Mundur Kelompok TPNPB OPM Pimpinan Daniel Aibon Kogoya di Nabire
- Tim Patroli Koops TNI Papua Amankan Senjata Api dan 7 Orang OPM
- 5 Berita Terpopuler: THR ASN, TNI, Polri & Pensiunan Mulai Dibayarkan, tetapi Gaji PPPK Tak Bisa BOSP, Nakes Bagaimana?
- Anggaran THR 2026 ASN dan TNI-Polri Mencapai Rp 55 Triliun, Naik 10 Persen