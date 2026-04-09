Konflik Iran-Israel-AS, Prabowo Klaim Kondisi Indonesia Masih Aman

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengeklaim bahwa kondisi Indonesia saat ini tetap aman di tengah konflik geopolitik di Timur Tengah.

Hal itu dia tegaskan dalam taklimat agenda “Rapat Kerja Pemerintah”, di Istana Merdeka, pada Rabu (8/4) lalu.

“Krisis yang terjadi di Timur Tengah, yang membuat harga energi menjulang, sebenarnya kita harus yakini dan kita harus syukuri bahwa kondisi bangsa kita berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dari bangsa-bangsa lain,” ucap Prabowo.

Prabowo mengaku telah mempelajari data-data dan angka-angka yang dilaporkan oleh para bawahannya. Untuk itu dia bisa menjamin bahwa Indonesia dalam kondisi aman.

“Dapat laporan dari menteri-menteri saya, ternyata kondisi kita cukup aman ya,” kata dia.

“Ada tantangan, ada kesulitan, tetapi kita mampu menghadapi dan mampu mengatasinya,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menyebutkan bahwa masalah mendasar bagi suatu negara adalah pangan, energi, dan air.

Namun, Indonesia dikaruniai dengan potensi alam ketiganya yang justru sangat memadai.