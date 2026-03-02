Konflik Iran Memanas, Misbakhun Minta Pemerintah Amankan Pasokan Energi Nasional 

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong pemerintah memastikan ketersediaan pasokan energi menyusul konflik AS-Israel dan Iran.

Dia juga menekankan pemerintah untuk menjaga kelancaran distribusi logistik dalam negeri tetap terjaga.

Politisi Partai Golkar tersebut menyatakan pemerintah perlu menyiapkan langkah penyangga jika harga minyak dunia mengalami lonjakan signifikan.

Dengan begitu, harga BBM domestik tidak langsung menimbulkan efek berantai terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya jika Iran benar-benar melakukan penutupan Selat Hormuz, imbas konflik.

“Yang harus kita lindungi adalah daya beli masyarakat," kata Misbakhun dikutip Senin (2/3).

Misbakhun mengatakan Komisi XI DPR RI akan memantau secara intensif respons kebijakan pemerintah terhadap perkembangan konflik tersebut.

Termasuk dampaknya terhadap subsidi energi, inflasi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Dia mendorong pemerintah mengaktifkan skenario fiskal kontingensi dan stabilitas moneter menyusul ekskalasi konflik.