Konflik Iran vs AS-Israel Memanas, Pemerintah Siapkan Skema Evakuasi 15 WNI dari Teheran

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengatakan pihaknya telah menyiapkan evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Iran.

Hal itu menyusul terjadinya konflik Iran vs Amerika Serikat-Israel yang semakin memanas.

Sugiono menuturkan bahwa dirinya telah menginstruksikan Duta Besar RI di Teheran tentang rencana tersebut.

“Di tengah eskalasi yang semakin meningkat, tadi siang juga saya sudah memerintahkan kepada dubes kami di Teheran untuk mengambil langkah-langkah evakuasi yang segera jika memang ada masyarakat Indonesia yang menginginkan untuk dievakuasi,” ujar Sugiono di Negara, pada Selasa (3/3) malam.

Sebagai tahap awal, KBRI di Teheran sudah memastikan setidaknya ada 15 WNI yang siap dievakuasi.

Hanya saja proses evakuasi dilakukan melalui Kota Baku di Azerbaijan.

"Evakuasi dari Teheran itu mereka harus di bawa ke Baku (Azerbaijan). Dari Teheran ke Baku itu 10 jam perjalanan darat," kata dia.

Sugiono menjelaskan tidak semua WNI di wilayah terdampak konflik memilih untuk meninggalkan Iran.