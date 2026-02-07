Konflik Iran vs Israel Memanas, Prabowo Sebut Bakal Lakukan Penghematan BBM

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah mulai menyiapkan langkah-langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah perkembangan situasi global, terutama di kawasan Eropa dan Timur Tengah.

Menurut dia, dinamika geopolitik tersebut berpotensi memberi dampak langsung terhadap Indonesia, khususnya pada BBM.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna yang membahas kesiapan pemerintah menghadapi IdulFitri 1447 Hijriah, di Istana Negara, pada Jumat (13/3).

“Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM,” kata Prabowo.

“Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita,” lanjutnya.

Selain BBM, konflik geopolitik di Timur Tengah juga bisa mempengaruhi harga pangan atau makanan.

Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah telah mengamankan sektor pangan yang mendasar.

Sementara untuk sektor energi, pemerintah juga disebut menyiapkan sejumlah rencana yang akan segera dipercepat pelaksanaannya.