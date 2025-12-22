Konflik Lahan Perkebunan Sawit di Bengkalis Berujung Bentrokan Antarpekerja, Lihat!
jpnn.com - Konflik pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit berujung bentrokan antarwarga dan memakan korban di Kabupaten Bengkalis, Riau.
Dua orang pekerja PT Palma Agung Betuah (PAB) menjadi korban dan mengalami luka berat setelah terlibat bentrokan dengan kelompok yang diduga eks karyawan PT Sinar Inti Sawit (SIS), Senin (22/12/2025) pagi.
Bentrokan terjadi di area perkebunan kelapa sawit eks PT SIS seluas sekitar 700 hektare yang kini dikelola PT PAB melalui skema kerja sama operasi (KSO) dengan PT Agrinas Palma Nusantara (APN).
Konflik dipicu saat puluhan pekerja PT PAB hendak memasuki areal tersebut.
Di lokasi kejadian, puluhan orang itu dihentikan dan dilarang masuk oleh sekelompok orang yang diduga merupakan eks karyawan PT SIS.
Larangan tersebut memicu adu mulut yang berlangsung cukup panas.
Situasi semakin tak terkendali karena di lokasi tidak terdapat perwakilan manajemen dari kedua perusahaan.
Perdebatan akhirnya berubah menjadi bentrokan fisik antara kedua kelompok.
