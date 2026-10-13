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Konflik Satpol PP dan Pekerja Proyek, Sahroni Dorong Penyelesaian Lewat Restorative Justice

Konflik Satpol PP dan Pekerja Proyek, Sahroni Dorong Penyelesaian Lewat Restorative Justice
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Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Foto: ASC

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyesalkan terjadinya bentrokan antara Satpol PP DKI Jakarta dengan pekerja proyek di kawasan Kolam Renang Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Saya menyesalkan kejadian ini. Bagaimanapun, Satpol PP sedang menjalankan tugasnya sesuai aturan," kata Sahroni, Selasa (13/10/2026).

Sebelumnya, Kasi Humas Polres Jakarta Selatan AKP Joko Adi, Senin (12/10), menyebut pihak korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian.

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Peristiwa penyerangan oleh pekerja proyek terjadi saat Satpol PP ingin menertibkan lapak penjual makanan di kawasan tersebut.

Terkait hal itu, Sahroni mendorong para pihak agar menyelesaikannya melalui restorative justice.

Sahroni mengatakan kalau memang ada lapak atau sesuatu yang ditertibkan oleh petugas, berarti memang yang yang dilanggar dan ada aturan yang harus dipatuhi.

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"Jangan sampai kita terbiasa menyerang petugas yang sedang bekerja, apalagi sampai terjadi bentrokan seperti ini," ujar Sahroni.

Walakin, Sahroni menekankan agar ke depan semua pihak menghormati aparat yang tengah menjalankan tugasnya. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyesalkan terjadinya bentrokan antara Satpol PP DKI Jakarta dengan pekerja proyek di Bulungan.

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