Konflik Timteng: Stok Pelumas ADNOC di Indonesia Aman dan Harga Tetap Stabil
jpnn.com, JAKARTA - Di tengah bayang-bayang konflik geopolitik di Timur Tengah. Pasokan pelumas asal UEA, ADNOC untuk Indonesia dipastikan masih aman, sementara harga produk tetap stabil.
Hal itu disampaikan Direktur Sales and Marketing PT Garuda Petro Perkasa, Ismet Sebastian.
Dia menegaskan bahwa aktivitas produksi pelumas ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) di Uni Emirat Arab—masih berjalan normal.
“Produksi di sana tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada perubahan dari sisi operasional harian,” ujar Ismet saat ditemui di Jakarta Selatan.
Menurutnya, pemerintah setempat juga mendorong aktivitas industri tetap berjalan normal meski situasi kawasan sedang memanas. Hal itu membuat pasokan dari sisi produksi tetap terjaga.
Kendala justru muncul pada sisi distribusi. Sejumlah pengiriman ke Indonesia tertunda akibat terhentinya operasional beberapa jalur pelayaran internasional.
Akibatnya, ritme pengiriman bulanan yang biasa dilakukan harus tertunda sementara.
Meski begitu, Ismet memastikan stok pelumas ADNOC di dalam negeri masih mencukupi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
