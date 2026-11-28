jpnn.com, MAKASSAR - Kegiatan kongres ke-13 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI kembali berlanjut. Forum tersebut digelar di Swiss-Belhotel Waterfront Makassar, Jalan Penghibur, Makassar pada Sabtu (28/11).

Kongres dilanjutkan lantaran Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) maupun DPD dan DPC GAMKI menilai kongres sebelumnya inkonstitusional atau melanggar AD/ART organisasi.

Anggota MPO DPP GAMKI Yopi Romhadi menjelaskan forum kongres sebelumnya yang menghasilkan Sahat Martin sebagai ketua umum, melanggar sejumlah aturan main organisasi.

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“Yang pertama adalah terkait dengan tidak dibacakannya laporan pertanggungjawaban ketua DPP dalam forum Kongres GAMKI ke-13. Ini melanggar Pasal 14 Anggaran Rumah Tangga kami,” kata Yopi.

Kemudian, yang kedua dalam Pasal 16 Anggaran Rumah Tangga pihaknya mendapatkan bahwa suara DPC ini sengaja untuk dipasung.

Pada forum kongres tersebut tercatat ada 123 DPD maupun DPC GAMKI dari berbagai daerah yang hadir hingga pukul 13.00.

Kongres itu dipimpin Wakil Bendahara DPP GAMKI 2023 – 2026 Yos Roha Sitompul bersama Melki Sandro Samosir selaku Kordinator Wilayah DPP GAMKI.

Kemudian ada Manuel Raumpaidus Ketua DPC GAMKI Yapen serta Pendeta Regina Swabra Ketua DPC Merauke dan Cindy Meinike Tingehe Sekretaris DPD Sulawesi Utara.