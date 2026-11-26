jpnn.com - JAKARTA - Presiden Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Hindun Anisah mengatakan bahwa keterwakilan perempuan minimal 30 persen harus menjadi pintu masuk untuk memperkuat posisi kaum hawa dalam pengambilan keputusan politik, bukan sekadar angka untuk memenuhi persyaratan administratif.

"Jangan sampai perempuan hanya dibutuhkan ketika partai politik menyusun daftar calon legislatif, tetapi setelah itu tidak diberikan ruang yang cukup untuk memimpin dan mengambil keputusan. Keterwakilan harus berbanding lurus dengan kekuasaan dan pengaruh perempuan dalam menentukan kebijakan," tutur Hindun, Kamis (26/11).

Menurut Hindun, salah satu persoalan mendasar yang perlu dibenahi adalah sistem politik yang belum sepenuhnya memberikan kesempatan setara bagi perempuan.

KPPI mendorong reformasi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik agar kebijakan afirmasi perempuan berjalan lebih efektif, mulai dari proses pencalonan hingga keterpilihan dan penempatan dalam posisi strategis.

"Kuota 30 persen tidak boleh berhenti sebagai formalitas. Kami membutuhkan keberpihakan yang nyata, sistem rekrutmen politik yang adil, penguatan kapasitas kader perempuan, serta komitmen partai politik untuk membuka ruang kepemimpinan yang lebih luas," ujarnya.

Komitmen tersebut akan menjadi salah satu agenda utama Kongres VII KPPI 30 November-1 Desember yang mengusung tema 'Meningkatkan Representasi, Memperkuat Kepemimpinan: Agenda Politik Perempuan untuk Indonesia'.

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Kongres ini menjadi forum tertinggi organisasi untuk mengevaluasi kepengurusan periode 2021–2026 sekaligus menetapkan arah kebijakan dan kepemimpinan KPPI periode 2026–2031.

Kongres VII akan dihadiri lebih dari 300 peserta, terdiri atas perwakilan 38 DPD KPPI dari seluruh Indonesia, 32 mitra KPPI, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, serta jajaran pengurus organisasi.