Kongres XXIV INI Tampung Aspirasi Anggota untuk Kemajuan Organisasi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PP INI Irfan Ardiansyah SH. Sp.N LL.M mengatakan Kongres XXIV menjadi kesempatan bagi seluruh anggota untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan kontribusi terhadap kemajuan organisasi.

Hal itu disampaikan Irfan saat Ikatan Notaris Indonesia (INI) menyelenggarakan Kongres XXIV di Padma Hotel Semarang, Jawa Tengah, pada 21–23 Oktober 2026.

Mengusung tema “Dari Rumah Kita Untuk Indonesia: Membangun Keberlangsungan Organisasi Untuk Kemajuan dan Kebersamaan Seluruh Anggota Demi Tercapainya Indonesia Emas”.

“Masukan dan kritik dari peserta sangat diperlukan, terutama dalam pembahasan yang melibatkan sejumlah komisi, sehingga menjawab kebutuhan anggota sekaligus memperkuat organisasi,”ujar Irfan.

Selain itu, rangkaian kegiatan selama tiga hari dirancang untuk mengakomodasi pembekalan pengetahuan, pembahasan dalam forum kongres, serta perumusan berbagai keputusan organisasi.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum RI, khususnya Direktorat Jenderal AHU, atas dukungan terhadap berbagai kegiatan INI, baik di tingkat pusat maupun wilayah,” ungkap Irfan.

Irfan juga mengajak seluruh anggota untuk terus membuka ruang dialog, duduk bersama, saling mendengarkan, dan menghormati perbedaan demi menjaga soliditas organisasi.

Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya memutus hubungan kekeluargaan di antara anggota.