KONI: 2.645 Atlet Tanah Air Siap Bertarung di PON Bela Diri 2025 Kudus

jpnn.com, KUDUS - Pekan Olahraga Nasional (PON) Bela Diri 2025 yang berlangsung di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, diikuti 2.645 atlet dari berbagai daerah di Indonesia.

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Marciano Norman mengungkapkan ajang ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pembinaan atlet.

"Juga sekaligus meningkatkan kualitas olahraga bela diri di Tanah Air," ujarnya saat pembukaan PON Bela Diri 2025 di GOR Djarum Kaliputu Kudus, Sabtu.

Rangkaian PON Bela Diri Kudus 2025 diawali upacara pembukaan yang dihadiri oleh Ketua KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, Bupati Kudus Sam'ani Intakoris, Deputi II Kemenpora Bidang Pengembangan Industri Olahraga Raden Isnanta.

Selain itu, kata Marciano, event nasional perdana ini bisa dimanfaatkan para pimpinan cabang olahraga untuk melakukan pengamatan terhadap atlet hasil binaan daerah masing-masing, agar kelak mereka bisa mewakili Indonesia di ajang internasional.

Marciano juga mengapresiasi dukungan besar masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kudus, yang telah menyambut ribuan tamu dari berbagai provinsi dengan penuh antusiasme.

Ia menyebut, antusiasme tersebut bahkan melampaui perkiraan sebelumnya.

"Bupati Kudus saat ini memiliki sekitar 3.500 tamu yang memenuhi hotel-hotel, memanfaatkan objek wisata, dan tempat latihan yang ada. Ini menunjukkan dukungan masyarakat yang luar biasa," ungkapnya.

Marciano menambahkan, meski persiapan penyelenggaraan event ini penuh dinamika dan tantangan, semua pihak mampu mengatasinya berkat semangat dan kerja sama yang kuat.