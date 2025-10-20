KONI Klungkung Gandeng TNI Perkuat Fisik dan Mental Atlet
jpnn.com, KLUNGKUNG - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Klungkung menyiapkan program penguatan fisik bagi para atlet menjelang Training Camp (TC) jangka panjang menuju tahun 2027.
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memperkuat pelatihan fisik dan pembinaan mental atlet.
Ketua KONI Klungkung, Anak Agung Gde Anom, mengatakan kolaborasi dengan TNI akan menjadi upaya penting dalam meningkatkan kedisiplinan, daya tahan tubuh, serta semangat nasionalisme.
“Kami rencanakan TC tahun 2027 untuk persiapan Porprov. Latihan fisik akan bekerja sama dengan TNI agar para atlet lebih disiplin dan tangguh,” ujarnya, Senin (20/10).
Gde Anom menjelaskan, program ini juga menjadi bagian dari persiapan menuju ajang olahraga tingkat provinsi hingga nasional. Menurutnya, atlet yang meraih juara satu di Porprov akan berpeluang mewakili Bali di tingkat nasional.
Selain itu, KONI Klungkung juga mulai memetakan cabang olahraga yang berpotensi menembus level internasional, seperti karate dan paralayang.
Pelatih cabang olahraga Muay Thai, Komang Suprapta, menyambut baik rencana kerja sama tersebut. Ia menilai pelatihan bersama TNI akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan fisik dan mental atlet.
“Latihan dengan TNI tidak hanya memperkuat fisik, tetapi juga membentuk mental dan semangat nasionalisme,” ujarnya.
KONI Klungkung gandeng TNI siapkan program penguatan fisik dan mental atlet menuju Porprov 2027.
