KONI Klungkung Siapkan 285 Atlet Menuju Porprov Bali 2027

jpnn.com, KLUNGKUNG - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Klungkung mulai mematangkan persiapan atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali 2027 di Kabupaten Buleleng.

Persiapan dilakukan lebih awal dengan fokus pada peningkatan fisik, disiplin, dan mental bertanding atlet. Program Training Center (TC) fisik yang melibatkan ratusan atlet resmi dibuka di Lapangan GOR Swecapura, Desa Gelgel, Klungkung, Minggu (30/8).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Klungkung I Made Satria, Wakil Bupati Klungkung, jajaran Forkopimda, Ketua KONI Klungkung Anak Agung Gede Anom, Dandim 1610/Klungkung Letkol Kav Sidik Pramono, pengurus cabang olahraga, pelatih, serta atlet.

Sebanyak 285 atlet dari 33 cabang olahraga yang sebelumnya meraih medali pada Porprov Bali 2025 mengikuti program pembinaan fisik tersebut.

Evaluasi terhadap penampilan pada ajang sebelumnya menjadi salah satu dasar KONI Klungkung dalam menyusun strategi pembinaan menuju Porprov Bali 2027.

Ketua KONI Klungkung Anak Agung Gede Anom mengatakan persiapan menghadapi Porprov tidak dapat dilakukan secara mendadak. Menurut dia, prestasi atlet harus dibangun melalui proses panjang yang mencakup kesiapan fisik, teknik, mental, dan kedisiplinan.

“Berkaca dari event sebelumnya, masih ada atlet yang kedodoran secara fisik. Karena itu, dalam TC ini seluruh atlet akan ditempa dan ditingkatkan kondisi fisiknya agar lebih siap menghadapi pertandingan,” ujar Agung Anom.

Dalam program tersebut, KONI Klungkung menggandeng Kodim 1610/Klungkung untuk memperkuat pembinaan fisik sekaligus membentuk karakter atlet. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kebugaran, kedisiplinan, ketangguhan, dan daya juang para atlet.