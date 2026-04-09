KONI Pusat: Cabor Sambo Punya Peluang Dipertandingkan di PON 2028 NTT-NTB

Ketum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari memberikan sambutan pada Pembukaan Musyawarah Nasional Pengurus Pusat Persatuan Sambo Indonesia (PP PERSAMBI) di lt 16 NOC Indonesia, Menara Olahraga Senayan - Jakarta. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Cabang olahraga sambo diproyeksikan kembali memeriahkan pesta olahraga terbesar di tanah air, PON XXII 2028 yang akan berlangsung di NTT-NTB.

Kabar baik ini disampaikan oleh Wakil Ketua III Bidang Organisasi KONI Pusat, Brigjen TNI (Purn) Purwadi, dalam Munas Pengurus Pusat Perkumpulan Sambo Indonesia (Persambi) di Jakarta, Kamis (9/4).

Mewakili Ketua Umum KONI Pusat, Purwadi menjelaskan bahwa eksistensi sambo di kancah nasional kian solid. Setelah resmi dipertandingkan di PON XXI 2024 Aceh-Sumut, sambo juga sukses unjuk gigi dalam ajang PON Bela Diri 2025 di Kudus serta Kejuaraan Dunia Sambo Junior 2025 di Bogor.

“Dalam rangka PON ke-22 tahun 2028 di NTT-NTB, sebenarnya sambo bisa dimasukkan. Meskipun ada kriteria bahwa cabor Olimpiade menjadi prioritas, masih ada peluang,” ujar Purwadi di Gedung KOI Senayan.

Ia menjelaskan, peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh PP Persambi dengan mengajukan usulan kepada NTT, NTB, maupun DKI Jakarta.

“Pengurus pusat bisa melakukan pendekatan kepada provinsi. Dengan begitu, sambo berpeluang untuk kembali dipertandingkan,” jelasnya.

Selain itu, Purwadi juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan digelar PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara. Ajang tersebut dinilai dapat menjadi momentum untuk kembali menunjukkan eksistensi dan prestasi sambo di tingkat nasional.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada bidang prestasi KONI agar sambo dapat dipertimbangkan sebagai cabang yang dipertandingkan.

