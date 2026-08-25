Konon, 10 Talenta dari Soekarno Cup Dilirik Tim Liga 2

jpnn.com, SURABAYA - Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026 Komarudin Watubun menyebut turnamen yang digelar pihaknya membuka jalan bagi talenta lokal bisa dilirik berkompetisi di tim sepak bola profesional.

Bung Komar sapaan Komarudin Watubun menyebut total 400 talenta muda berkompetisi dalam Soekarno Cup.

Dia melanjutkan sebelum pelaksanaan partai final Soekarno Cup pada Senin (24/8) kemarin, sepuluh pesepak bola diminta memperkuat klub Liga 3.

"Kemudian Liga 2 minta empat orang, dan banyak juga antrean untuk minta dari sini Sukarno Cup," ujar Bung Komar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur (Jatim) seperti dikutip Selasa (25/8).

Adapun, Soekarno Cup 2026 diikuti 16 tim dari berbagai provinsi di Indonesia yang pesertanya di bawah U-17.

Dia mengatakan tujuan pihaknya menggelar Soekarno Cup ingin memberikan jalan bagi pemain muda bisa punya tempat di sepak bola nasional.

Bung Komar pun bersyukur edisi ketiga Soekarno Cup pada 2026 lebih kompetitif dari sebelumnya, sehingga bisa mencetak talenta yang dibutuhkan klub profesional.

"Artinya teman-teman di daerah semua punya kesiapan, punya keseriusan untuk mengurus bola," kata dia.