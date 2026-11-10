Konon, 50 Anggota DPR Teken Surat Hak Menyatakan Pendapat Terkait Ijazah Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Mardani Ali Sera menyebut sebanyak 50 legislator telah menandatangani surat usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.

"Hampir 50," kata legislator dari fraksi PKS itu kepada awak media, Selasa (10/11).

Mardani menuturkan legislator yang menandatangani berasal dari lintas fraksi dan surat telah disampaikan ke pimpinan masing-masing partai.

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"Surat sudah disampaikan ke pimpinannya," ujarnya.

Mardani mengaku bersyukur banyak rekan dari berbagai partai tetap bersemangat menggunakan HMP terkait ijazah Gibran.

"Ada yang WhatsApp saya, Mas, saya ikut, Mas. Siap," kata dia menirukan isi chat dengan seorang legislator.

Mardani menghitung sebanyak 12 legislator yang menekan surat usulan HMP dan sisanya dari fraksi lain.

Dia mengatakan bukti banyaknya legislator mengusulkan HMP sebagai tanda DPR mendengarkan suara rakyat.