Konon, 81 Persen Jalan Nasional yang Rusak Akibat Banjir Sumatra Sudah Fungsional

Konon, 81 Persen Jalan Nasional yang Rusak Akibat Banjir Sumatra Sudah Fungsional

Konon, 81 Persen Jalan Nasional yang Rusak Akibat Banjir Sumatra Sudah Fungsional
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Foto: Ananto Pradana/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan 80 jalan nasional di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) rusak akibat banjir dan longsor.

Menurutnya, sebanyak 81 persen jalan nasional yang rusak akibat terdampak banjir sudah dibereskan per Jumat (19/12).

"Alhamdulillah, perdetik ini 81 persen sudah fungsional. Ini berkat kerja sama Kementerian PU, TNI Angkatan Darat, dan juga oleh masyarakat setempat," kata Dody kepada awak media, Jumat.

Dia menyebutkan sebanyak 38 jalan nasional terdampak di Aceh pascabencana banjir dan longsor. 

Sebanyak 26 di antaranya sudah bisa dilalui dengan 12 lainnya masih terus dalam proses perbaikan. 

"Demikian juga dengan Sumut, 12 yang terdampak, 10 alhamdulillah sudah bisa fungsional dan dua kami masih kerjakan bersama-sama," ujar Dody.

Adapun, data Kementerian PU menyatakan 30 jalan nasional di Sumbar terdampak bencana dengan 29 di antaranya sudah fungsional.

"Satu masih terdampak, tetapi sebetulnya satu ini sudah fungsional dari kemarin," ujarnya. 

Menteri PU Dody Hanggodo menargetkan akhir 2025 ini membereskan jalan dan jembatan nasional yang terdampak bencana Sumatra.

