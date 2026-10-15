Konon Ada 2 Jenderal TNI AD yang Bisa Ditunjuk Jadi Panglima TNI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebut TNI AD kini punya dua jenderal bintang empat yang bisa saja ditunjuk Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Agus Subiyanto.

Kang TB -sapaan TB Hasanuddin- mengatakan Jenderal Tandyo Budi Revita yang sebelumnya menjabat Wakil Panglima TNI belum memenuhi syarat sebagai Panglima TNI.

Adapun, syarat menjadi Panglima TNI sebagai diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 34 Tahun 2004 ialah perwira aktif, sedang atau pernah menjabat kepala staf di instansi militer, diusulkan Presiden RI, dan mendapat persetujuan DPR.

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"Wakil Panglima TNI tadinya belum memenuhi syarat karena belum pernah jadi kepala staf," kata Kang TB saat ditanya awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10).

Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis (15/10) telah melantik Jenderal Tandyo sebagai Kepala Staf TNI AD menggantikan Jenderal Maruli Simanjuntak.

Prabowo kemudian melantik Jenderal Maruli sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil.

Kang TB mengatakan TNI AD saat ini punya dua perwira tinggi yang bisa ditunjuk sebagai Panglima TNI setelah pelantikan pada Kamis (15/10).

"Sekarang jadi, ada dari AD dua, dong. Satu Wakil Panglima yang baru, kedua KSAD yang baru, nah, begitu," ujar purnawirawan TNI berpangkat terakhir Mayjen itu.