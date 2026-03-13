Konon Ammar Zoni Kirim Surat Putus, Dokter Kamelia Bilang Begini

jpnn.com - Dokter Kamelia akhirnya bisa berjumpa langsung dengan Ammar Zoni saat persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

Ditemui seusai persidangan Ammar Zoni, Dokter Kamelia lantas buka suara mengenai kabar putusnya hubungannya dengan bintang sinetron 7 Manusia Harimau tersebut.

Seperti diketahui, Ammar Zoni sempat dikabarkan mengirimkan surat putus kepada dokter Kamelia

Namun, Dokter Kamelia mengatakan bahwa Ammar telah membantah surat tersebut berasal darinya.

"Iya, sudah. Bang Ammar sudah bilang kalau suratnya bukan dari dia," ujar Dokter Kamelia di PN Jakarta Pusat, Kamis.

Dia juga mengungkapkan bahwa dirinya dan keluarga mendapat teror belakangan ini.

Dia pun telah menanyakan perihal tersebut kepada mantan suami Irish Bella tersebut.

"Jadi ada yang meneror begitu. Intinya saya buat statement itu karena tertekan, karena diteror tiap hari, sampai keluarga saya diteror juga. Jadi saya langsung konfirmasi ke Bang Ammar," ucap Dokter Kamelia.