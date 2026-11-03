Konon Begini Konstruksi Listyo Sigit Cs Menyadap Nomor Telepon Prabowo dan Seskab Teddy

jpnn.com - Bareskrim Polri mengusut dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan LIMS yang menyasar nomor telepon sejumlah tokoh penting.

Dalam perkara ini, muncul sejumlah inisial, yakni LSP, ASN, EH, dan SU.

Meski tak disebut saat konferensi pers, tetapi sejak siang tadi LSP yang dimaksud mengarah kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kemudian EH ialah Irjen Eko Hadi, dan ASN dimaksud Irjen Ahrie Sonta Nasution.

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Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menegaskan penyidik tengah mendalami dugaan tindak pidana dalam penggunaan sistem tersebut.

"Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan atau perusakan informasi elektronik," ujar Komjen Agus saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Selasa (3/10).

Dalam konstruksi perkara, nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan Seskab Teddy Indra Wijaya diduga dimasukkan ke Lawful Interception Management System (LIMS).

Pemasukan nomor tersebut diduga tidak melalui tahapan verifikasi dan tidak dilengkapi surat permohonan penyidik maupun laporan polisi yang sah.

LSP disebut sebagai mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan. ASN disebut sebagai Kadivkum Polri, sedangkan EH merupakan perwira tinggi Polri.