Konon Biaya Renovasi Rumah Bersama Ruben Onsu dan Sarwendah Capai Rp11,3 Miliar, Wow

jpnn.com, JAKARTA - Persoalan rumah yang pernah ditempati Ruben Onsu dan Sarwendah kembali menjadi sorotan publik setelah kuasa hukum Ruben membeberkan rincian biaya renovasi yang disebut mencapai Rp11,3 miliar.

Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, mengatakan seluruh dana renovasi dikeluarkan langsung oleh kliennya melalui puluhan transaksi transfer yang terdokumentasi.

"Jadi untuk biaya renovasi, Ruben sudah keluarkan uang dengan nilai Rp11,3 miliar yang seluruh uangnya dikeluarkan dan ditransfer oleh Ruben. Bukan 41 kali transfer, tetapi 47 kali transfer, dan rumahnya itu sertifikatnya atas nama Ruben Onsu," ujar Minola, dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Minggu (26/7).

Menurut Minola, penjelasan tersebut disampaikan untuk meluruskan berbagai informasi yang berkembang mengenai rumah yang kini menjadi perhatian publik setelah perceraian Ruben dan Sarwendah.

Ia mengungkapkan salah satu pengeluaran terbesar adalah pemasangan lift di rumah kawasan Cilandak dengan nilai sekitar Rp504 juta. Selain itu, Ruben juga disebut membayar pemasangan AC senilai Rp400 juta melalui tiga tahap pembayaran.

"Lift di rumah Cilandak itu yang bayar Ruben, nilainya Rp504 juta. Ada bukti transfernya bertahap. Kemudian, untuk AC, totalnya Rp400 juta yang dibayar dalam tiga kali tahap pembayaran. Jadi ini fakta, bukan sekadar bicara," kata Minola.

Baca Juga: Ruben Onsu Ungkap Alasan Pesan Sarwendah Soal Pindah Rumah tak Terbalas

Tak hanya renovasi, Minola menyebut Ruben juga mengeluarkan dana sekitar Rp3 miliar untuk pengadaan furnitur rumah tersebut.

Dia membantah anggapan bahwa seluruh perabotan rumah berasal dari dana Sarwendah. Menurutnya, pembayaran furnitur dilakukan Ruben secara bertahap hingga lunas.