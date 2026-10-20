Konon Dilaporkan atas Dugaan Pencabulan, Ruben Onsu Merespons Begini
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu mencurigai laporan dugaan pencabulan yang menyeret namanya sebagai kemungkinan serangan balik.
Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, Ruben membantah tuduhan tersebut dan mengadukan pihak pelapor ke kepolisian.
Minola mengatakan Ruben tidak panik ketika mengetahui adanya laporan yang diajukan sebuah organisasi mahasiswa.
Sebaliknya, Ruben mempertanyakan motif di balik pelaporan tersebut dan memilih menempuh jalur hukum.
"Ruben bilang enggak ada semua (tentang pencabulan). Oleh karena itu, Ruben ingin menggunakan haknya untuk melaporkan adanya dugaan laporan palsu," ujar Minola di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/10).
Ruben telah mengajukan pengaduan masyarakat (Dumas) pada 17 Oktober 2026. Pengaduan itu ditujukan untuk meminta kepolisian menelusuri dugaan laporan palsu yang menurut pihaknya menyeret nama Ruben.
Minola menduga laporan terhadap kliennya bukan muncul secara kebetulan. Dia mencurigai adanya kemungkinan pelaporan tersebut dipersiapkan sebagai bentuk serangan balik, meski dugaan itu belum terbukti.
"Reaksinya lucu aja, artinya kok sepertinya ini bukan kebetulan dan sudah dipersiapkan sebagai serangan balik. Mungkin dikira untuk barang barteran, tetapi Ruben mengambil langkah bukan untuk barteran, melainkan melaporkan kembali orang-orang yang diduga membuat laporan palsu tersebut," kata Minola.
Ruben Onsu curigai laporan pencabulan sebagai serangan balik dan mengadukan dugaan laporan palsu ke polisi.
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