Konon, DPW Banten Sampai Jateng Tolak Laporan Mardiono Saat Muktamar X

Konon, DPW Banten Sampai Jateng Tolak Laporan Mardiono Saat Muktamar X
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono. ilustrasi. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPW PPP Banten Subadri Usuludin mengaku menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Plt ketum partai Kabah Muhamad Mardiono yang disampaikan saat Muktamar X di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9).

Subadri mengaku menyampaikan penolakan terhadap LPJ Mardiono saat pelaksanaan hari pertama Muktamar X.

"Kami menolak LPJ Mardiono yang telah terbukti gagal memimpin partai ini," kata Subadri di Jakarta, Sabtu.

Selain Banten, DPW Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur seluruh DPW se-Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Tengah menolak LPJ Mardiono. 

Ketua DPW PPP Jawa Tengah Masruhan Samsuri melalui pesan singkat menyebut LPJ Mardiono tidak dapat diterima. 

Menurutnya, penolakan ini menjadi bentuk tanggung jawab moral kader PPP menyelamatkan masa depan partai.

"Forum muktamar ini adalah forum tertinggi, dan penolakan ini berasal dari mayoritas peserta Muktamar," jelasnya.

Masruhan mengatakan mayoritas peserta Muktamar menolak Mardiono menjadi Ketum PPP dan mendukung Agus Suparmanto menempati posisi tertinggi di partai berkelir hijau.

