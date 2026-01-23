Konon Ducati Masih Sangat Membutuhkan Marc Marquez hingga MotoGP 2028
jpnn.com - Isu masa depan Marc Marquez kembali mencuat di tengah padatnya agenda MotoGP.
Meski kontraknya bersama Ducati sejatinya masih berlaku hingga akhir 2027, pabrikan asal Borgo Panigale itu dikabarkan sudah menyiapkan langkah lanjutan.
Ducati kemungkinan akan mengamankan jasa sang juara dunia delapan kali tersebut lebih lama.
Ducati dan Marc Marquez disebut telah mencapai kesepakatan awal untuk memperpanjang kontrak selama dua musim tambahan.
Jika rumor tersebut terealisasi, The Baby Alien akan tetap berseragam Ducati hingga MotoGP 2028.
Kabar itu mulai berembus saat peluncuran tim Ducati Lenovo beberapa waktu lalu dan langsung memantik spekulasi luas di paddock.
Pengumuman resmi kontrak anyar tersebut ditargetkan berlangsung sebelum MotoGP 2026 dimulai, dengan penandatanganan kontrak dijadwalkan awal Februari.
Marquez sendiri tak menutup pintu soal kemungkinan bertahan lebih lama.
Isu masa depan Marc Marquez kembali mencuat di tengah padatnya agenda MotoGP. Kabarnya sudah ditawari perpanjangan dari Ducati hingga 2028
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MotoGP 2026: Ducati Rayakan 100 Tahun, Desmosedici GP26 Muncul dengan Misi Bersejarah
- MotoGP 2026: Marc Marquez Bicara Masa Depan di Ducati, Isyarat Bertahan atau Pergi?
- Ducati Memperkenalkan Tim Motocross di Indonesia, Siap Turun di Kerjurnas
- MotoGP 2026: Ducati Desmosedici GP26 Berbalut Merah Rosso Centenario
- MotoGP: Pertamina Lubricants Ikut Tentukan Performa VR46 Racing Team
- MotoGP 2026: Di Balik Livery Baru VR46, Valentino Rossi Ungkap Target yang Tak Main-Main