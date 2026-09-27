Konon, Elektabilitas PSI Bisa Meningkat Andai Jokowi Jadi Ketum Geser Kaesang
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebutkan kepastian Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi bagian PSI, apalagi menjadi ketum, berpotensi meningkatkan angka keterpilihan partai berlambang Gajah itu.
"Kepastian Jokowi sebagai kader PSI, dan jika memungkinkan dia menjadi Ketua Umum PSI, peluang peningkatan elektabilitas bisa lebih signifikan," kata Dedi melalui layanan pesan, Minggu (27/9).
Pengamat politik itu mengatakan Jokowi harus diakui, memiliki basis loyalis yang kuat, sehingga bisa meningkatkan elektabilitas PSI.
"Harus diakui, Jokowi miliki basis loyalis yang cukup kuat, bahkan bisa dikatakan Jokowi itu tokoh individu nonparpol paling kuat," lanjut Dedi.
Dia mengatakan peluang Jokowi menggantikan Ketum PSI saat ini, Kaesang Pangarep terbuka lebar.
Menurutnya, peluang itu tetap terbuka meskipun Kaesang didukung Jokowi ketika menjabat sebagai Ketum PSI.
"Ya, secara psikologis akan berbeda jika Jokowi sendiri yang memimpin PSI. Daya pengaruh Jokowi juga optimis membawa PSI masuk parlemen," kata Dedi.
Dia mengatakan PSI sejauh ini tidak punya kekuatan tokoh. Kehadiran Jokowi bisa meningkatkan signifikan keterpilihan partai.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menilai peluang Jokowi menggantikan Ketum PSI Kaesang Pangarep terbuka lebar.
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